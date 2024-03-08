عودة شبكة زين للأبيض.. وقريباً في أم درمان

بورتسودان: السوداني

أعلنت شركة (زين) للاتصالات عن عودة خدماتها لمدينة الأبيض، ليل امس. وكشفت عن اقتراب عودة الشبكة لمدينة أم درمان وذلك بعد اكتمال الأعمال الفنية وتركيب كوابل ومولدات الكهرباء والمعدات، بمجهود كبير للفرق الهندسية.

وكانت (زين) قد أعلنت في الثالث من مارس الحالي عن عودة الخدمة في خمسة ولايات هي “البحر الأحمر، كسلا، القضارف، الشمالية ونهر النيل” وعن سعيها لاستعادة الخدمة تدريجياً في بقية الولايات، حيث تمكنت بعد ذلك من ادخال ولايتي النيل الازرق وسنار للخدمة.

بدخول الخدمة لمدينة الأبيض واقتراب عودتها لأمدرمان تبدأ الشركة مرحلة جديدة لاستعادة شبكتها في بقية مدن وولايات السودان، وتعتبر (زين) صاحبة التغطية والانتشار الأكبر والأوسع في السودان.