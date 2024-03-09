عودة خدمة استقبال المكالمات الدولية لشركة (زين).. والشبكة تدخل مدن “النهود وبارا وأم روابة والروصيرص”

متابعات: السوداني

واصلت شركة (زين) للاتصالات، نجاحاتها في حل أزمة الاتصالات، إذ عادت خدمة استقبال المكالمات الدولية في كل الولايات التي وصلتها الشبكة حتى الآن، وذلك بعد عمل فني كبير وتواصل مستمر مع الشركات الدولية.

على ذات الصعيد، تمكنت الفرق الهندسية بشركة زين من استعادة خدمة الشبكة في مختلف مدن السودان، حيث دخلت مدن “النهود، بارا، أم روابة والروصيرص” التغطية ليل أمس الجمعة. وبدأ مشتركو زين في استقبال الخدمة في هذه المدن تدريجياً، في وقت جارٍ العمل الآن بوتيرة متسارعة لإعلان اكتمال التغطية بمدينة أم درمان.