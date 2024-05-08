مريم الصادق تعزي البرهان في وفاة ابنه محمد

بورتسودان: السوداني

بعثت نائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، برسالة عزاء لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، في وفاة ابنه محمد.

وجاء في الرسالة: “بلغنا نبأ الرحيل المؤلم لابنكم الحبيب محمد الشاب الخلوق. ألا رحمه الله وتقبله القبول الحسن وجعله من السابقين ورثة جنة النعيم. لكم حار التعازي وصادق الدعوات بجميل الصبر وحسن العزاء، وللحبيبة السيدة والدته ولإخوانه وأخواته. طرح الله فيكم والأسرة بركاته، وأسبل عليكم السكينة وربط على أفئدتكم بالإيمان والاحتساب.

ودمتم في أمن وأمان”.