الهيئة العربية للاستثمار تناقش أنشطتها الزراعية والمالية

متابعات: السوداني

ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، د. عبيد سيف حمد الزعابي، اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024م بإمارة دبي.

وناقش الاجتماع، عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة، بأنشطة الهيئة الاستثمارية في المجالين الزراعي والمالي، كما استعرض تقارير متابعة أعمال الهيئة الاستراتيجية واستثماراتها في الدول العربية، وسبل تعزيزها.

وأسست العربيّة للاستثمار والإنماء الزراعي في 1976م، ويبلغ رأس المال المصرح به ما يعادل (1.1 مليار دولار أمريكي)، وتعد هيئة ماليّة عربية ذات شخصية قانونية، اعتبارية ودولية مستقلة، مقرها الرئيسي بالخرطوم جمهورية السودان، ولديها مكتب إقليمي في دبي، ويعد النشاط الاستثمار الزراعي من الأنشطة الرئيسة لها.