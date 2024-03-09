وزيرة التعاون الدولي القطرية تصل بورتسودان لتأمين المُساعدات الإنسانيّة

أخبار السودان
By admin

الخرطوم: السوداني

وصلت اليوم السبت، وزيرة التعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر إلى مطار بورتسودان، لتأمين المُساعدات الإنسانيّة والغذائيّة، وكان في استقبالها وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم.
وستلتقي الوزيرة القطرية، عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، كما ستشهد تدشين توزيع 50 ألفاً من السلال الغذائية لولايات السودان المُتضرِّرة من الحرب والمُنفّذة عبر جمعية قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية.
وستجري زيارة لعدد من المؤسسات الصحية بمدينة بورتسودان، مثل مستشفى بورتسودان ومستشفى الكُلى وصندوق الإمدادات الطبية، وستلتقي عدداً من المنظمات الدولية.

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