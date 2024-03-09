المفوضية القومية لحقوق الإنسان تُرحِّب بإعلان الحكومة السماح بمرور المساعدات الإنسانية

الخرطوم: السوداني

رحّبت المفوضية بشدة بإعلان الحكومة، ممثلة في وزارة الخارجية السودانية، السماح بدخول ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الاقتتال في كافة أرجاء السودان عبر تحديد نقاط عبور ومسارات مرور آمنة للمساعدات الإنسانية، وإعلانها بالسماح باستخدام المعابر والموانئ والمطارات لتسيير عملية نقل وانسياب الإغاثة والمساعدات الإنسانية بما يمكن وصولها لكافة المدنيين المتضررين بسرعة وسهولة وأمان.

وقالت المفوضية في بيان اليوم السبت: إن إعلان الحكومة بتسهيل وتيسير دخول ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين يدل على التزامها واحترامها وإنفاذها للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإعلان جدة الصادر في مايو ٢٠٢٣م.

وطالبت المفوضية، مليشيا الدعم السريع الإعلان بشكل فوري وعاجل، التزامها التام بالسماح بالمرور الآمن والسهل للمُساعدات الإنسانية لكافة المتضررين من النزاع، لا سيّما في المناطق الواقعة تحت سيطرتها العسكرية.

كما طالبت، المجتمع المدني كافة بالعمل على رصد ومراقبة وصول المُساعدات الإنسانية لكافة المواطنين المتضررين في كافة مدن وقرى السودان، والمُساعدة في حمايتها وتوزيعها دون تمييز بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في العون الإنساني.

وطالبت، المفوضية الحكومة بتسهيل مهامها بما يمكنها من القيام بأدوارها ومسؤولياتها في رصد ومراقبة الأوضاع الإنسانية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتخفيف الآثار السالبة على المدنيين الواقعة بسبب النزاع المُسلّح.

وأكّـدت المفوضية أنها ستضع قضية مرور ووصول وتوفير الإغاثة والمُساعدات الإنسانية لكافة المدنيين المتضررين دون تمييز أو شرط قيد النظر والرقابة كأولوية قصوى وعاجلة، بما يتواءم ويتسق مع معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ذات الصلة.

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