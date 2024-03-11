في أول أيام شهر رمضان.. الأمين العام للأمم المتحدة يناشد وقف إطلاق النار في غزة والسودان

متابعات: السوداني

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مناشدته على احترام روح شهر رمضان المبارك بإسكات الأسلحة في السودان وغزة، مشددا على أن الوقت قد حان لإحلال السلام. ودعا جميع القادة في كل مكان لفعل كل ما يمكن لجعل هذه الفترة وقتا للتعاطف والعمل والسلام.

وشدد غوتيريش على ضرورة توقف القتال هناك من أجل مصلحة الشعب السوداني الذي يواجه الجوع والأهوال ومعاناة لا يمكن وصفها.

وقال: “في غزة والسودان، وخارجهما، حان الوقت لإحلال السلام. أدعو القادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين في كل مكان إلى فعل كل ما بوسعهم لجعل هذه الفترة المقدسة، وقتا للتعاطف والعمل والسلام”.