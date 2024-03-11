سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان يهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بَعَثَ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر برسالة تهنئة للشعب السوداني، ورئيس التحرير وأسرة (السوداني) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سعادة السفير في رسالته: “يطيب لي أن أتقدّم لكم بأسمى آيات التهاني بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية وعلى شعب (السودان) باليُمــن والخير والبركات والسلام.. كل عام وأنتم بخير.

أسرة (السوداني) تَتَقَدّم لسعادة السفير وللمملكة العربية السعودية، بالشكر الجزيل على التهنئة الرقيقة، وعلى جهودهم الحثيثة وهم يُكابدون الخُطى في هِمّةٍ عاليةٍ لتقديم كل العون الإنساني للشعب السوداني. ولقيادة المملكة وهي تبذل كل الممكن من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في السودان.