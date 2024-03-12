الجيش: إحباط محاولة يائسة لمليشيا آل دقلو للهروب من الطوق الذي تفرضه قواتنا بمحيط الإذاعة والتلفزيون

الخرطوم: السوداني

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، عن إحباط الجيش محاولة يائسة من قبل مليشيا آل دقلو الإرهابية للهروب من الطوق الذي تفرضه عليها قواتنا بمحيط في منطقة الملازمين والإذاعة.

وأكد بيانٌ للناطق الرسمي اليوم الثلاثاء القضاء على معظم القوة الهاربة، ودمرت واستلمت قواتنا معظم معداتها وآلياتها، وجارٍ إحصاء خسائر العدو.

وتابع البيان:” تم تدمير مجموعة أخرى حاولت إسناد قوة المليشيا الهاربة من اتجاه الغرب.

يجرى حالياً التعامل مع مجموعات صغيرة من العدو تحاول الهروب من خلال أزقة أم درمان.