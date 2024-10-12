تحطُّم طائرة (إليوشن 76) كانت تنقل عتاداً حربياً للمتمردين عقب هبوطها في مدرج مدينة الجنينة

الصورتان أعلاه لطائرة إليوشن 76 (كانت تحمل عتاداً حربياً للمتمردين) احترقت في مدرج ترابي بمنطقة أم بادر في شمال كردفان

كتب: د. مزمل أبو القاسم

تحطّمت طائرة (إليوشن 76) كانت تنقل عتاداً حربياً للمتمردين عقب هبوطها في مدرج مدينة الجنينة الترابي الذي يقع شمال غرب المدينة بولاية غرب دارفور، يوم الأربعاء الماضي.

ووقع الحادث بسبب قِصَر المدرج، وهو الثاني من نوعه للشركة نفسها خلال أسبوع واحد، مما أدى إلى إحجام بقية الطيارين عن مواصلة الرحلات برغم عِظم الإغراءات المادية، واضطرّت المليشيا إلى استخدام طائرات صغيرة ذات حمولات خفيفة لا تفي بغرض الإمداد النوعي الذي تطلبه المليشيا لمواصلة الحرب المجنونة التي تشنها على الشعب السوداني والجيش.

يُذكر أنّ مساء الجمعة الماضية هبطت طائرة طراز إليوشن 76 (كانت تحمل عتاداً حربياً للمتمردين) في مدرج ترابي بمنطقة أم بادر في شمال كردفان، مستخدمة أضواء عربة تاتشر كانت تقوم بالمساعدة في عملية الهبوط في بداية المدرج. واصطدم جناح الطائرة بالعربة أثناء الهبوط وأنتج حريقاً كبيراً، لكن الطاقم تمكن من مغادرة الطائرة بعد أن أصيب بجروح وحروق بالغة، وقامت المليشيا بإجلائه إلى ليبيا بالبر لتلقي العلاج فيها.