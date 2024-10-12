تسجيل (134) حالة إصابة جديدة بالكوليرا في البلاد بينها (3) حالات وفاة

الخرطوم: السوداني

كشف تقرير الإدارة العامة للطوارئ الصحية والأوبئة بوازرة الصحة الاتحادية، اليوم السبت، عن تسجيل (134) إصابة جديدة بالكوليرا، منها (3) حالات وفاة يومي الخميس والجمعة.

وسجلت ولاية كسلا (42) إصابة من جملة الإصابات، بينها (حالة وفاة واحدة).

والخرطوم (5) إصابات، نهر النيل (24) إصابة، الشمالية (2) والنيل الأبيض (61) إصابة، بينها (حالتا وفاة). وانخفضت الإصابات في (3) ولايات هي (كسلا، القضارف ونهر النيل)، بينما زادت في ولايات الجزيرة (المناقل)، سنار والنيل الأبيض، ليرتفع تراكمي الإصابات في (19) محلية من (11) ولاية إلى (23،736) إصابة، منها (672) حالة وفاة.