تعرف على المناطق التي استردها الجيش اليوم من ميليشيا الدعم السريع

أم درمان: السوداني

خاض الجيش السوداني اليوم، معارك ضارية في مدينة أم درمان القديمة ضد مليشيا الدعم السريع، التي بدأت هجومها في الساعات الأولى من صباح اليوم، في محاولة لفك الخناق عن قواتها المحاصرة داخل الإذاعة والتلفزيون.

وردت القوات المسلحة على هجوم المليشيا بالمسيرات والمدرعات وقوات المشاة والمستنفرين وبقية القوات النظامية.

وتَـمّ تدمير أغلب العتاد وغنم عدد مقدر من العربات القتالية والثنائيات، وتَـمّ قتل معظم القوة المهاجمة وتَـمّ أسر الباقي أحياءً.

وتورد (السوداني) أسماء المناطق التي تم استردادها:

* الإذاعة والتلفزيون.

* داخلية الشهيد علي عبد الفتاح.

* مستشفى (الدايات) أم درمان، التي استغلتها المليشيا مساكن لقادتها.

* شارع بوابة عبد القيوم.

* دار الرياضة أم درمان.

* المشرحة.

* حوش الخليفة.

* قبة الإمام المهدي.

* سجن النساء.

* ميدان المولد.

* بيت الإمام الصادق المهدي والمناطق المجاورة له.

* قناة النيل الأزرق.