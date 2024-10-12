تنويهٌ وتحذيرٌ لأصحاب المدارس والأسر السودانية بمصر: السلطات التعليمية المصرية لم توافق للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي

القاهرة: السوداني

أعلنت المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة لأصحاب المدارس والأسر السودانية بمصر، أن السلطات التعليمية المصرية لم توافق للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي. كما أنه لم يرِد إليهم قرارٌ رسمي من السلطات التعليمية بالسودان (وزارة التربية والتعليم الأتحادية) بالتقويم الدراسي للمدارس السودانية بمصر.

وطالبت المستشارية الثقافية من جميع أصحاب المدارس الالتزام التام واحترام سيادة وقرارات الدولة المضيفة.

وقالت: “كذلك ننوه لأسر الطلاب بأن إغلاق المدارس مازال ساريًا ولم تحصل أي من المدارس السودانية على ترخيص من السلطات المصرية باستئناف الدراسة، لذلك نرجو من جميع أسر الطلاب التريُّث في عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد وعدم دفع الرسوم نهائياً.. كذلك ننوّه لأصحاب المدارس التي أعلنت عن بدء الدراسة التوقف فوراً قبل التعرض للمساءلة وسحب الترخيص والإغلاق النهائي”.