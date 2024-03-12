المخابرات العامة: التحية لقادة الجيش وللجنود وللشعب السوداني الصامد بانتصارهم المستحق “وهم يكتبون الخلاص لذاكرة الأمة ومستودعها الثقافي والفني من يد الغدر والخيانة”

بورتسودان: السوداني

تقدم مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن، أحمد إبراهيم مفضل، ونائبه والمفتش العام ومديرو الهيئات، وضباط وضباط صف وجنود المخابرات العامة، بأحر التهاني للسيد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأركان حربه وسلمه وللشعب السوداني الصامد الصابر المحتسب، بانتصارهم المستحق “وهم يكتبون الخلاص لذاكرة الأمة ومستودعها الثقافي والفني الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من يد الغدر والخيانة في مستهل هذا الشهر المبارك”.

وقال جهاز المخابرات في بيان له: “ظلت قواتنا المسلحة برفقة الرصفاء من قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة وقوات العمل الخاص والمستنفرين، في عمل دؤوب أثبتوا فيه قوة العزم والعزيمة مستعينين بالله الذي كتب لهم النصر، وقد استبسل هؤلاء الرجال حملة البندقية القابضين على الزناد وهم يؤكدون أن وحدة السودان أرضاً وشعباً هو الهدف الأساسي، وإذ يمثل هذا الانتصار مرحلة جديدة ونقطة مهمة في طريق الخلاص من دنس مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ومرتزقتها الأجانب وداعميها من ذوي النفوس الرخيصة”.

وأضاف: “التحية لجنودنا الأبطال الذين سطّـروا وما زالوا أروع ملاحم التضحية والفداء والدفاع عن الدولة السودانية ومكتسباتها، ولشعبها الأبي الصابر الذي شارك قواته بالذود عن حياض الوطن.. المجد والخلود لشهدائنا الكرام وعاجل الشفاء للجرحى والعودة للأسرى والمختطفين. والله أكبر والعزة للسودان. الله أكبر ولا نامت أعين الجبناء. نصر من الله وفتح قريب”.