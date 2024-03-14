حريقٌ ضخم بحظيرة أشكيت الجمركية في حلفا وخسائر كبيرة

وادي حلفا: السوداني

شبّ حريقٌ بحظيرة معبر أشكيت الجمركية بوادي حلفا بالناحية الشمالية الخاصة بحظائر الشركات التي تستقبل رسائل البضائع وتتم عمليات التخليص فيها، مساء أمس.

وقال مصدر أمني مطلع لـ”سونا”، إنّ الحريق شبّ في الحظيرة الخاصة لشركة أولاد حمدي وأدّى إلى خسائر كبيرة، واحترقت ما يقارب الـ٣٥٠ ثلاجة وعدد من رسائل البضائع لم يتم حصرها، وتمكنت وحدة الدفاع المدني بحلفا من إخمادها.

وأضاف المصدر أنّ التحريات الأولية كشفت أن الحادث وقع بسبب رمي عقب سجائر من سائق شاحنة ولا زالت التحريات جارية.

كما كشف المصدر أنّ الحظيرة الجمركية بمعبري أشكيت وارقين بوادي حلفا لا تتواجد بها أية وحدة عربات للإطفاء، ولا معدات سلامة.

وتعرضت الحظائر بأرقين وأشكيت إلى حوادث حريق مماثلة، مما يستدعي ضرورة توفير معدات السلامة اللازمة لحماية البضائع بالحظائر الجمركية.