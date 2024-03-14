أوركسترا “لمتنا” تكرم كبار الموسيقيين السودانيين بمصر

القاهرة: محاسن أحمد عبد الله

نظمت مجموعة أوركسترا “لمتنا” السودانية بمصر بقيادة د. أميرة أحمد بالتعاون مع دائرة الهجرة بمسرح الجامعة الأمريكية، حفل تكريم أعضاء أوركسترا الإذاعة السودانية.

المُكَرّمون في الحفل الموسيقار “عبد الله عربي ومحمد جبريل وعوض رحمة وإبراهيم عبد الوهاب ورمضان علي بشير”.



شارك في الحفل بالغناء عدد كبير من المطربين وهم: أكرم ابن العميد الفنان أحمد المصطفى ومحمد حسن، وليد زاكي الدين، هشام كمال، ياسر عبد الوهاب، سارة ريقي وياسر تمتام.



قدم الحفل المذيع السوداني طارق كبلو، وقد تدافع عدد كبير من السودانيين وأسر المكرمين لحضور هذه الفعالية والتي تجلت فيها أوركسترا “لمتنا” بالعزف ووجدت الإشادة من الجميع على الفكرة والاحتفال.

