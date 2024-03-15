د. جبريل إبراهيم للجزيرة مباشر: أرفض لقاء قائد الجيش مع قائد الدعم السريع
جبريل إبراهيم: قوات الدعم السريع سرقت 2.7 طن ذهب و9 طن فضة بالإضافة إلى 350 مليون دولار
* قد نتجه لقطع العلاقات مع بعض الدول إذا استمرت في دعم المتمردين
* من الصعب أن يقبل الشعب السوداني وجود دور سياسي للدعم السريع في المستقبل
* يجب أن يكون الجيش وحده من يملك السلاح لكن دمج الميليشيات الأخرى للقوات المسلحة يحتاج وقتا
* قوات حركة العدل والمساواة متمركزة في دارفور وستتحرك لولايات أخرى لقتال الدعم السريع ولكن في الوقت المناسب
* جبريل إبراهيم للجزيرة مباشر: قرار وقف الاقتتال في السودان قرار إماراتي وليس قرار حميدتي