د. جبريل إبراهيم للجزيرة مباشر: أرفض لقاء قائد الجيش مع قائد الدعم السريع

جبريل إبراهيم: قوات الدعم السريع سرقت 2.7 طن ذهب و9 طن فضة بالإضافة إلى 350 مليون دولار

* قد نتجه لقطع العلاقات مع بعض الدول إذا استمرت في دعم المتمردين

* من الصعب أن يقبل الشعب السوداني وجود دور سياسي للدعم السريع في المستقبل

* يجب أن يكون الجيش وحده من يملك السلاح لكن دمج الميليشيات الأخرى للقوات المسلحة يحتاج وقتا

* قوات حركة العدل والمساواة متمركزة في دارفور وستتحرك لولايات أخرى لقتال الدعم السريع ولكن في الوقت المناسب

‏* جبريل إبراهيم للجزيرة مباشر: قرار وقف الاقتتال في السودان قرار إماراتي وليس قرار حميدتي

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