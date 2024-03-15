ممثلة سودانية قديرة تشارك في المسلسل المصري (الحشاشين) رفقة كريم عبد العزيز

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

عادت الممثلة السودانية القديرة، مُنى عبد الرحيم، للتمثيل بعد انقطاع دام سنوات طويلة، من خلال المسلسل المصري التاريخي الضخم (الحشاشين) الذي يُعرض حالياً على قناة dmc.ووتأتي مشاركة منى إلى جانب عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم النجم الكبير كريم عبد العزيز.

أدت الممثلة منى عبد الرحيم في المسلسل دور (رصد) التي كانت جارية وأصبحت مولاة وأم الحاكم المستنصر بالله.

تدور أحداث الممثل حول حسن الصباح زعيم الحشاشين وقيادته للجماعة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية ضد شخصيات مرموقة خلال تلك الفترة.

المسلسل بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وأحمد عيد، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

الجدير ذكره أن الممثلة السودانية القديرة مُنى عبد الرحيم أرملة الموسيقار السوداني الكبير الراحل، محمد سراج الدين، وشقيقة الموسيقار شاكر عبد الرحيم، والناقد السينمائي صلاح عبد الرحيم.