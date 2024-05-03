والي شمال دارفور يتفقّد الدفاعات الأمامية

الخرطوم: السوداني

تفقّد والي ولاية شمال دارفور المكلف، حافظ بخيت برفقته مدير شرطة الولاية ونائب قائد الفرقة السادسة مشاة وممثلو هيئة القيادة والسيطرة للقوة المشتركة، الدفاعات بمختلف المحاور والجبهات.

وجاءت الزيارة للوقوف على الأوضاع العسكرية والمحطات، تفقداً لأحوال ومعنويات المقاتلين.

ووجدت الزيارة ترحيباً كبيراً وعبّر عنها قادة المحاور باعتبارها أكبر دفعة معنوية، وأنّهم في أتمّ الجاهزية لقبر المليشيات من “جنجويد الشر”، ومؤكدين أنّ معركة الفاشر هي المحطة النهائية لبقايا المليشيات.

وبحسب بيان إعلام القوة المشتركة اليوم الخميس، أكد الوالي “عزم حكومة الولاية على الوقوف والدعم اللا محدود خلف كل ما يلزم لكنس المليشيات المُتهالكة”.