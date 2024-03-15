الفنانة ميادة قمر الدين تعلن عن (قدر الرهان)

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

أعلنت الفنانة السودانية، ميادة قمر الدين، عن موعد اقتراب إطلاق أغنية جديدة بعنوان (قدر الرهان) كلمات وألحان هيثم عباس.

الجدير ذكره أن الفنانة ميادة قمر الدين كانت قد تعرضت لهجوم شرس على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقت أغنيتها الأخيرة (ملوك القل) كلمات وألحان هيثم عباس. وكان الهجوم ما بين مؤيد ومعارض وتم انتقادها بأنها من مؤيدي الحرب لقولها (بل بل) وأنها كفنانة يجب أن تدعو للسلام – حسب رأيهم – في الوقت الذي دافع عنها البعض الآخر بأن الأغنية جميلة وعليها أن تواصل (بل بس) – حسب تعبيرهم.

بالإشارة لما ورد في أحد أبيات الأغنية التي تقول (بل بل غيرو مافي حل – لي الله بتمش جوك ملوك القل).

يقول مطلع الأغنية الجديدة (قدر الرهان):

ديل كلهن يومين بحلف كأنو سنين

مرن عليّ ما مرن ختنني بين نارين

نار ضيعت شقى عمري ونار الحنين والبين.