لجان المقاومة: إضرابٌ بمستشفي الحصاحيصا احتجاجاً على حادثة اغتصاب مروعة لممرضة على يد فرد من مليشيا الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إنّ العمل بمستشفى المدينة استؤنفت بعد إضراب الكوادر الطبية لمدة ثلاثة أيام، وذلك بسبب تعرض إحدى الممرضات لحادثة اغتصاب مروعة من قبل أحد أفراد المليشيا الإرهابية.

وتابع بيان للجان مقاومة الحصاحيصا اليوم الجمعة: “تمثل هذه الحادثة الشنيعة رصيداً جديداً في السجل الطويل لجرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع في ولاية الجزيرة، والتي لن تفلت منها مهما طال الزمن وستلاحقها لعنات الضحايا والمتضررين حتى توصلها إلى مشانق العدالة ومصيرها المحتوم”.

شارك الخبر