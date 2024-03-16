المؤسسة التعاونية الوطنية تُدشِّن إفطارات رمضان في 8 أحياء بكرري

متابعات: السوداني

في ظل ظروف مختلفة عن الأعوام السابقة، بسبب الحرب التي شنّتها قوات الدعم السريع المُتمرِّدة، دشّنت المؤسسة التعاونية الوطنية، مشروع إفطارات رمضان للعام الجاري.

بمشاركة مدير عام المؤسسة التعاونية الوطنية، اللواء عادل العبيد، وعدد كبير من مناديب الوحدات والمتحركات العسكرية.

ويشمل هذا المشروع، كل مستلزمات رمضان للمتحركات العسكرية ووحدات ومعسكرات منطقة كررى وأم درمان العسكرية، ويشمل الذرة والعرديب والكركدى والويكة والعدسية والسكر، والدقيق وغيرها من احتياجات رمضان.

والمشروع يستهدف المواطنين الذين تأثّـروا بالحرب عبر 8 أحياء ومربعات موزعة على محلية كرري، وذلك بالتنسيق مع اللجان الإدارية وأصحاب المبادرات بتلك الأحياء مثل الجرافة والإسكان الحارة 95 والثورة الحارة العاشرة وحي الواحة والمنارة الثورة الحارة 30 وقشلاق سليمان بشارة.

وتتكفّـل المؤسسة بكل مستلزمات الإفطار في ميادين عامة، بتوفير المواد الغذائية من الدقيق والعصائر والسكر والعدسية والويكة والثلج وغيرها لكل المواطنين والعابرين والوافدين من مناطق الحرب من أمبدات وغيرها، ويقوم أهل الأحياء بالطبخ وتجهيز العصائر وغيرها من لوازم الإفطار.

إلى ذلك، تتكفّـل المؤسسة التعاونية بتقديم دعم للمرضى بتوفير الأدوية العلاجية لأصحاب الأمراض المزمنة لعدد خمس حالات يومياً لكل موقع من مواقع الإفطار الثمانية طوال فترة شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن مشروعاتها الرائدة والمتواصلة لتخفيف عبء المعيشة عن المواطنين.