بعد انقطاع دام لـ11 شهراً.. الجيش يحارب العطش في أم درمان 

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

قامت قوات من الجيش السوداني، بتوفير وتوزيع مياه الشرب على عدد من أحياء منطقة المهندسين وبانت في أم درمان وأحياء أخرى ظلت تعاني من العطش لشهور طويلة من انقطاع المياه بسبب الحصار الذي كان مفروضاً عليها من قبل مليشيا الدعم السريع.

في الوقت ذاته، مازالت هناك مناطق وأحياء بأم درمان مازال سُكّانها يُعانون من العطش بسبب قطع خطوط المياه وانفجار بعض الخطوط الأخرى بسبب الحرب – حسب إفاداتهم، في وقت تعهّد والي الخرطوم بمعالجة القطوعات في القريب العاجل.

فيما قال بعض السكان لـ(السوداني)، إن الأغلبية يقومون بجلب الماء من مناطق أخرى بعيدة أو شرائها من عربات الكارو ولكن بأسعار مرتفعة.