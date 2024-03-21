المبعوث الأمريكي الخاص: نأمل استئناف المُحادثات لإنهاء الحرب في السودان بعد رمضان

الخرطوم: السوداني

قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، إنّ واشنطن تأمل في استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الصراع في السودان وفتح المجال أمام وصول المُساعدات الإنسانية بعد وقت قصير من انتهاء شهر رمضان في منتصف أبريل.

وأضاف بيرييلو في مؤتمر صحفي رقمي اليوم الخميس: “نحن بحاجة إلى استئناف المحادثات الرسمية، ونأمل أن يحدث ذلك بمجرد انتهاء شهر رمضان”.

وتابع: يدرك الجميع أن هذه الأزمة تتّجه نحو نقطة اللا عودة، وهذا يعني أنه يتعيّـن على الجميع وضع خلافاتهم جانباً والاتحاد في إيجاد حل لهذا الصراع.

وقال بيرييلو: كل أسبوع ننتظره دون التوصل إلى اتفاق سلام يجعل احتمال المجاعة أطول أمداً، وتستمر الفظائع التي نعلم أنه تم توثيقها.

وقال المبعوث إن المحادثات يمكن أن تنطلق من جهود في جدة والمنامة والقاهرة، ويجب أن يُشارك فيها زعماء أفارقة وهيئات إقليمية ودول خليجية، مضيفاً: هذه الجولة القادمة من المُحادثات الرسمية يجب أن تكون شاملة. ولكن يجب أيضاً أن يُشارك فيها أشخاصٌ جادون حقاً بشأن إنهاء الحرب.