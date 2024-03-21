برنامج الأغذية العالمي يتوقّع ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السودان بنسبة 500%

الخرطوم: السوداني

توقّع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السودان أعلى من 500%.

وقال البرنامج في تقرير اليوم الخميس، إنه “منذ فبراير 2023، لم يتم الإبلاغ عن معدلات التضخم، ومع ذلك من المتوقع أن تظل أسعار السلع والخدمات أعلى من 500%”.

وأشار إلى أن قيمة الجنيه السوداني في الأسواق الموازية خلال فبراير المنصرم، شهدت انخفاضاً بنسبة 6.58% مقارنةً بالشهر السابق له، بينما بلغ انخفاضها السنوي 107%.

وكشف برنامج الأغذية، عن ارتفاع أسعار الذرة الرفيعة في فبراير السابق بنسبة 65% مقارنةً بسعرها في ذات الشهر من العام السابق، فيما ارتفع سعر دقيق القمح بنسبة 86% وارتفعت أسعار الماعز بالنسبة للرأس بنسبة 94%.

وقال إنّ انخفاض إنتاج المحاصيل هذا العام وارتفاع أسعار السلع والخدمات، يُشكل خطراً كبيراً لانعدام الأمن لملايين الأشخاص في جميع أنحاء السودان.

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