واشنطن: نعارض محاولة موسكو الوصول إلى ميناء في السودان

واشنطن: متابعات

قال رئيس القيادة الأمريكية في أفريقيا، الجنرال مايكل لانغلي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض محاولة روسيا الوصول إلى ميناء في السودان.

وقال لانغلي، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون العسكرية في الكونغرس الأمريكي: “أنا أتحدث عن روسيا الاتحادية. إنها ترغب بشدة بالحصول على منفذ على المياه الدافئة.. تود أن يكون لها ميناء خاص بها هناك في السودان.. هذا يعارض خطط حملتنا العالمية”.

ولم يقدم القائد العسكري الأمريكي أي تفسير. وأضاف: “يمكنني التحدث عن ذلك بالتفصيل في جلسات الاستماع المغلقة”.

وتعتزم موسكو إنشاء مركز دعم لوجستي للقوات البحرية الروسية على أراضي السودان، وأصبح إبرام معاهدة بين البلدين بشأن إنشاء مركز للبحرية الروسية في أراضي السودان معروفاً في أوائل ديسمبر 2020.