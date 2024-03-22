الجيش لـ(السوداني): كبّدنا مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد اليوم في منطقة بحري العسكرية

الخرطوم: السوداني

قالت القوات المسلحة لـ(السوداني)، إنها كبّدت مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد اليوم في منطقة بحري العسكرية، إثر هجوم شنته المليشيا صباح اليوم الجمعة، إلّا أنّ القوات المسلحة كانت لهم بالمرصاد.

وأضاف الجيش: “رصدت فرق استطلاع الجيش، استعداد العدو وتجهيزه للهجوم، في وقت متأخر من ليل أمس، على إثر ذلك تمّ نصب الكمائن في جميع المحاور، وعندما بدأ العدو الهجوم فجر اليوم، أطبقت عليه قواتنا الباسلة بلا هوادة في معركة ضارية، خلّفت أكثر من 217 قتيلاً من المليشيا”.

وأكّـد الجيش أنّ معركة الكرامة ماضيةٌ في تحقيق مراميها في تدمير العدو وتطهير السودان من دنسه، مهما تكالبت قوى الشر العالمية عليه.