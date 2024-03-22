صحفيان سودانيان يفوزان بإحدى جوائز OPC للعام 2023 عن سلسلة تحقيقات استقصائية عن الحرب في السودان لصالح وكالة رويترز

متابعات: السوداني

تُوّجت وكالة رويترز للأنباء اليوم، بإحدى جوائز OPC للعام 2023 عن سلسلة تحقيقات استقصائية عن السودان.

وفاز مراسل رويترز في السودان، خالد عبد العزيز، والمصور والمخرج الصحفي الطيب صديق، بشرف التتويج بالجائزة.

وتمثلOverseas Press Club Foundatio Prize” أحد أرفع الجوائز في مجال الصحافة على مستوى العالم، حيث يتنافس عليها كبرى المؤسسات الإعلامية. وتأسست في عام 1939 وهذا يمثل الموسم الـ85 للجائزة، وهي من أعرق الجوائز التي تتنافس على الصَّـدارة عالمياً.

وسيتم تقديم الجوائز الشهر المقبل في احتفال بمدينة نيويورك.

يُذكر أنّ خالد وصديق ضمن الفريق الصحفي الذي قام بهذه التحقيقات، وهي مجموعة من التحقيقات عن الانتهاكات والجرائم في الحرب السودانية، خاصةً في إقليم دارفور وكانت التحقيقات باسم، Slaughter In Sudan.