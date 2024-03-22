مياه الخرطوم: منظمتا اليونسيف والصليب الأحمر تدعمان محطات المياه بالمضخّات ومواد التنقية

أم درمان: السوداني

قال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم محمد علي العجب، إنّ منظمتي اليونسيف والصليب الأحمر الدوليين أبديتا التزامهما بتوفير قطع الغيار ومضخّات المياه والاحتياجات الضرورية لمحطات المياه بالولاية.

وأوضح العجب في تعميم صحفي اليوم (الجمعة) أنّ منظمة الصليب الأحمر التزمت بتوفير (12) مضخّة بمواصفات ومقاسات مختلفة كأولوية في هذه المرحلة لمحطات المقرن، القماير الـ51، شمال بحري وسوبا، مشيراً إلى موافقتهم على تمويل قطع الغيار ومستلزمات صيانة المضخّات، منوهاً إلى حاجة الهيئة لتوفير (80) وحدة طاقة شمسية للآبار في محليات الولاية تحدد الهيئة مواقعها لاحقاً.

وأوضح العجب، إنّ منظمة اليونسيف وافقت على توفير (131) أسطوانة غاز كلور تُستجلب من مصر، إضافةً إلى دفع قيمة (5) حاويات تحمل (400) برميل من مادة البولي ألمونيوم كلورايد، بينما التزامت الهيئة بدفع قيمة ترحيلها بأكثر من (23) مليون جنيه، وأضاف: اليونسيف أبدت رغبتها في تأهيل محطة بيت المال، فضلاً عن توفير الاحتياجات الضرورية لها، مؤكداً على جهود ودعم اليونسيف والصليب الأحمر لمحطات المياه، مُطالباً المنظمات الوطنية بالوقوف بجانب الهيئة، لإعادة تأهيل وتشغيل المحطات في الولاية.

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