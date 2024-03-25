لجان مقاومة الحصاحيصا: مليشيا الدعم السريع تقتل ثلاثة شبان بقرية سليم في مُحاولة لسرقة أبقار

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إنّ مليشيا الدعم السريع قتلت ثلاثة شبان وأصابت آخرين، في مُحاولةٍ لسرقة الأبقار المملوكة لمواطني قرية سليم.

وقال بيان للجان اليوم الاثنين: “تسللت المليشيا من الناحية الشمالية الشرقية للقرية وتم كشفها بواسطة شباب القرية المرتكزين بذلك الاتجاه، تقدم وفدٌ من كِبار رجال القرية للتفاهم مع تلك القوة ولم يتمكّنوا من تحييدها، ثم تقدم شباب القرية وتم أسر مجموعة منهم، وأفضى ذلك لحدوث اشتباك بين المليشيا وأهل القرية في مُحاولة لمنع النهب المسلح والممنهج والذي راح ضحيته ثلاثة شهداء لهم الرحمة والمغفرة وهم: محمود محمد يوسف، ووليد محمود محمد يوسف، وإبراهيم قريب الله، وعدد من الجرحى من الجانبين”.