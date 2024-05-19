مليشيا الدعم السريع تثقب خط النفط وتتسبب في كارثة بيئية بولاية الجزيرة

ولاية الجزيرة: السوداني

قال مصدر بوزارة الطاقة والنفط، إنّ مليشيا الدعم السريع، استعانت بمهندسين؛ تحت الإكراه، لعمل ثقب في الخط الناقل للبترول المكرر، في منطقة البياضة شرق مدني، لإمداد قوات المليشيا بالنفط.

وأوضح المصدر، أن هذه الخطوة تعد تخريباً للاقتصاد الوطني، ولها مضار كبيرة في تخريب البيئة، وأضاف: “تدفق النفط على الأرض يؤدي إلى العديد من الكوارث غاية الخطورة، تمتد آثارها إلى سنوات، ويتوزّع ضرر التلوث بالنفط على كافة أشكال الحياة (الإنسان والكائنات البرية والطيور والنباتات) وتلوث المياه الجوفية”.