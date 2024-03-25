حاكم إقليم دارفور: 17 شاحنة محملة بمختلف أنواع الأغذية والأدوية تتّجه من الطينة إلى الفاشر

متابعات: السوداني

قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن المنظمات الأممية بدأت في تفويج قوافل المساعدات الإنسانية إلى دارفور، حيث عبرت نقطة الطينة الحدودية 17 شاحنة محملة بمختلف أنواع الأغذية والأدوية للفاشر عبر مليط.

وأبلغت الحكومة، الأمم المتحدة رسمياً موافقتها استخدام ثمانية منافذ برية وجوية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب في جميع أنحاء البلاد، منها منفذ الطينة البرى فى دولة تشاد.

ونوه مناوي في حسابه على منصة اكس، إلى أنه تحركت 27 شاحنة عبروا من الدبة ــ شمال السودان إلى عواصم إقليم دارفور، ومن نقطة أدري بدولة تشاد سوف تتوجّه 17 شاحنة نحو الحدود السودانية، وأضاف مناوي: “نتوجّه بالشكر لكافة المنظمات الأممية”.

وقدرت منظمات أممية ودولية ــ نصف سكان السودان أي نحو ــ 25 مليون مواطن يحتاجون إلى مساعدات.