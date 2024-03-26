منظمة إيقاد تعين الجنوب سوداني (د. هون لورانس كورباندي) مبعوثاً خاصاً إلى السودان

كتبت: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أنّ منظمة إيقاد عيّنت الجنوب سوداني، د. هون لورانس كورباندي، مبعوثاً خاصاً لها إلى السودان.

وأعلن السودان رسمياً، في يناير المنصرم، تجميد عضويته في الهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد” بشكل كامل بعد قرار سابق بتجميد الانخراط مع المنظمة الإقليمية التي تضم 6 بلدان من شرق أفريقيا. وقالت وزارة الخارجية، إنّ حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من إيقاد في الشأن السوداني.

وقالت إيقاد إن كورباندي سيقوم بدور محوري في المساعي الحميدة، والمشاركة الفعّالة وتسهيل الحوار والبحث عن أرضية مشتركة في أزمة السودان، وتقديم المشورة ودفع العلاقات إلى الأمام.

ويتمتّع كورباندي بخبرة في مجال الحكم والعلاقات الدولية والدبلوماسية تمتد لنحو عقدين، فضلاً عن مسيرته المهنية المتميزة، حيث تولى مناصب حكومية رئيسية في دولة جنوب السودان، بما في ذلك العمل مستشاراً قانونياً لرئيس جنوب السودان، ومساهمته في العديد من اللجان الحكومية والقانونية داخل الحكومة، مع خلفية كممارس قانوني ودبلوماسي متمرس.

ويتمتّع كورباندي أيضاً بمعرفة واسعة بالقرن الأفريقي ومنطقة (إيقاد) والشرق الأوسط، فضلاً عن فهم عميق لطريقة عمل المنظمات الدولية والإقليمية. ويجسد كورباندي الصفات الأساسية لتعزيز الحوار والبحث عن الحلول، بما في ذلك في بلده.

وقال المبعوث الخاص للإيقاد إلى السودان، لورانس كورباندي، إنّ إيقاد ملتزمة بمُعالجة أزمة السودان من خلال القنوات الدبلوماسية.