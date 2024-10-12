في زيارة لوالي الخرطوم.. تعرُّض منازل الإسكان إلى تدمير كامل

الخرطوم: السوداني

كشف زيارة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم إلى إدارة صندوق الإسكان والتعمير، عن تعرُّض مشاريع الصندوق إلى نهب وتخريب كبير لمنازل المشاريع الطرفية خاصة منطقة الفتح، حيث تم نهب الأبواب والشبابيك والطوب البلك، كما تم تدمير أسقف المنازل بغرض سرقة السيخ.

وطالب الوالي خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الهادي عبد السيد ومدير صندوق الإسكان مهندس مرتضى محجوب، طالب إدارة الصندوق باتخاذ إجراءات وإعداد تقرير عن أوضاع ومشاريع الصندوق وحجم الدمار والخراب، علماً بأن الكثير من هذه المنازل تم تسليمها لأصحابها، وكذلك حصر ممتلكات ومتحركات وآليات الصندوق في المناطق الآمنة، بالإضافة إلى حصر استحقاقات المقاولين.

كما طالب الوالي برؤية حول المشروعات الموجودة بالمناطق الآمنة والنظر في إمكانية استئناف العمل فيها وتبني مشروعات سريعة لتعويض الفاقد في المنازل.

كما وجه الوالي باستعادة النظام الإلكتروني لصندوق الإسكان بأسرع ما يكون باعتباره المرجعية الأساسية لحفظ حقوق الصندوق والمواطن معاً.

وقال الوالي، إن مشروعات الصندوق أسهمت في استضافة المواطنين القادمين من مناطق تواجد المليشيا بحثاً عن الأمان.

و يستضيف مجمع الحارة ٧٦ متعدد الطوابق أكثر من (5) آلاف أسرة.

وكان الوالي قد استمع إلى تقرير من مدير الصندوق ومديري الإدارات بالصندوق حول الإجراءات الاحترازية التي قامت بها إدارة الصندوق للحفاظ على الأصول ومواد البناء والكهرباء التي كانت موجودة بالصندوق.

كما تضمنت التقارير، الموقف المالي وقيمة أصول المشاريع التي لم تكتمل بالخرطوم وكرري.