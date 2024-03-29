ميليشيا الدعم السريع تحتجز شاحنات مساعدات إنسانية من منظمة (اليونسيف) كانت في طريقها للفاشر إلى معسكرات النازحين

متابعات: السوداني

قالت وزارة الخارجية السودانية، إنّ ميليشيا الدعم السريع، احتجزت عدداً من شاحنات المساعدات الإنسانية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) كانت في طريقها إلى الفاشر للمساهمة في احتواء الأزمة الغذائية والصحية في معسكرات النازحين، خاصةً انتشار حالات سُـوء التغذية وسط الأطفال.

وهدّدت قيادة الدعم السريع في وقت سابق بعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية من المعابر الشمالية التي تقع في مناطق سيطرة الجيش.

ونوهت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن المليشيا الإرهابية شرعت في تنفيذ تهديداتها المُعلنة بمنع وصول قوافل المساعدات الإنسانية عبر مسار الدبة – مليط – الفاشر، حيث حشدت أعداداً من مرتزقتها بالقرب من مليط لقطع الطريق على قوافل المساعدات الإنسانية والاستيلاء على تلك المساعدات.

وتزامناً مع بدء شهر رمضان المعظم، صعدت المليشيا اعتداءاتها على القرى الآمنة في ولايات الجزيرة، وشمال وجنوب كردفان. وفي ولاية الجزيرة وحدها، هاجمت المليشيا ثمانية وعشرين قرية خلال الأسبوعين الماضيين وقتلت ثلاثة وأربعين من المدنيين، ونهبت ممتلكات مواطني هذه القرى ومحصولاتهم الغذائية، وحوّلت أعداداً كبيرة منهم لنازحين ومشردين.

وأضافت الخارجية: “تؤكد هذه الجرائم المتواصلة أنّ المليشيا تحوّلت لمجموعات إجرامية وعصابات للنهب المسلح والاغتصاب والإرهاب. ولن تخفي هذه الحقيقة مساعي الدعاية الزائفة والبائسة لرعاة المليشيا، كالحديث عن إدارة مدنية في ولاية الجزيرة، لا سيما وأن عناصرها الذين قدمتهم باعتبارهم إدارة مدنية، تبنوا خطابها الدعائي بوصفهم للحرب التي شنتها في 15 أبريل 2023 بأنها ثورةٌ”.

وأبانت الخارجية أنّ ذلك يترافق مع كشف الإعلام الدولي عن واقع المأساة التي تعيشها قرى وبلدات الجزيرة، تحت وطأة المليشيا الإرهابية، مثل التقرير الاستقصائي لقناة CNN الأمريكية، الذي وثّـق ممارسات المليشيا الإرهابية ضد القرويين بما فيها أعمال السخرة والتجنيد القسري للأطفال، في تجسيد لما تعنيه الإدارة المدنية بالنسبة للمليشيا.

ورحبت الوزارة بتنامي إدراك المجتمع الدولي لحقيقة هذه المليشيا واستهدافها للمدنيين، خاصةً النساء والأطفال، والإدانات المتتالية لها، إلى جانب الإقرار بأنها لا يمكن أن تحقق أي نصر على القوات المسلحة، الجيش الوطني الذي عمره مائة عام، كما صرح بذلك مبعوث الإدارة الأمريكية، توم بريليو.

وشدد البيان أن أقصر الطرق لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني وإنهاء الأزمة الإنسانية ووقف الحرب يتمثل في إلزام رعاة المليشيا بالتوقف عن مدها بالسلاح والأموال والمرتزقة، مع التنفيذ الصارم لمقررات جدة خاصةً ما يتعلق بإخلاء الأعيان المدنية ومنازل المواطنين والمدن والقرى التي اعتدت عليها المليشيا بعد توقيع إعلان المبادئ الإنسانية.