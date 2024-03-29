السلطات المصرية تصدر قراراً جديداً حول إقامات السودانيين وفتح أفرع للجامعات السودانية بمصر

القاهرة: السوداني

قال القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السودان في القاهرة السفير، محمد عبد الله التوم، إنّ السلطات المصرية أصدرت قراراً بمنح السودانيين المقيمين في القاهرة قبل العام 1995م؛ إقامة لمدة 3 أعوام.

ودعا السفير، السودانيين الذين شملهم القرار بالإسراع في إجراءات الإقامة. وأوضح السفير أن السلطات منحت تخفيضاً كبيراً في الرسوم للسودانيين، حيث بلغت تكلفة استخراج الإقامة لمدة 3 أعوام؛ 500 جنيه مصري فقط لا غير.

وتقدم السفير التوم، بالشكر للقيادة المصرية وجميع أجهزة الدولة المصرية، لما لمسوه منهم من تعاون في كافة المجالات، وبالأخص الجوانب الإنسانية من تقديم الدواء والغذاء للنازحين واللاجئين في السودان، بالإضافة للتعاون المشترك في الجانب التعليمي.

وكشف السفير التوم، خلال إفطار رمضاني أقامه أمس للصحفيين الإعلاميين السودانيين بداره في المعادي أن وزير التعليم العالي المصري، د. أيمن عاشور، منح تصديقاً للجامعات المصرية بإمكانية فتح فروع لها في مصر، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة؛ وفقاً للضوابط التعليمية في مصر. مؤكداً أن السفارة شكّلت فوراً لجنة من عدد من مديري الجامعات السودانية لتقديم دراسة حول الأمر، ورفع توصياتها لتنفيذ قرار فتح أفرع للجامعات في مصر.

على صعيد آخر، قال التوم إن السفارة ستطلق في القريب العاجل، العديد من الخدمات الإلكترونية، لراحة وخدمة الجالية السودانية في مصر مثل استخراج الوثائق والشهادات.