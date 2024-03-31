شراكة زراعية بين حكومة إقليم دارفور وولاية القضارف

الخرطوم: السوداني

بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي القضارف محمد عبد الرحمن محجوب واللجنة المفوضة من مزارعي الولاية بأمانة حكومة الولاية، الترتيبات المتعلقة بعقد شراكة بين مزارعي الولاية ومزارعي الإقليم لإيجار مشروعات زراعية بالقضارف لفلاحتها بصيغ تعاقدية مختلفة بإشراف حكومتي الإقليم والولاية.

وشكر مناوي، حكومة القضارف على حسن التعاون، مشيراً إلى تطلع السلطة الإقليمية لدارفور لمزيد من التكامل والتعاون لخدمة مواطني الإقليم والولاية في مختلف المجالات.

من جهته، رحب والي القضارف بعقد الشراكة والتي من شأنها تحقيق إنتاج زراعي يدفع بعجلة الإنتاج بالبلاد إلى الأمام، مجدداً استعداد حكومة الولاية لتقديم كل ما من شأنه تعزيز أوجه التعاون بين الولاية والإقليم.

وأعرب حامد يوسف عبد اللطيف ممثل اللجنة المفوضة من مزارعي الولاية، عن سعادتهم بهذه التجربة والتي تصب في صالح المزارعين بالإقليم والولاية، سائلاً الله تعالى أن يعيد نعمة الأمن والاستقرار للبلاد وأن ينعم على السودان بموسم زراعي ناجح.

وأمن اللقاء على إكمال الإجراءات المتعلقة بالتعاقد بعد زيارة وزير الزراعة بحكومة إقليم دارفور للولاية في الأيام القليلة المقبلة.