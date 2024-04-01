مليشيا الدعم السريع تستبيح قرية (الدنيقيلة)







الجزيرة: السوداني

علمت (السوداني) أن مليشيا الدعم السريع، استباحت قرية (الدنيقيلة)، بعد أن فرضت عليها حصاراً لمدة شهرين. ونهبت المليشيا أموال ومدخرات المواطنين.

وقال شهود عيان لـ(السوداني): “مليشيا ومرتزقة الدعم السريع والعصابات استباحت قرية الدنيقيلة وشرّدت كل الأهل، واضطر الأهالي في الأول لإجلاء النساء الحوامل والفتيات، عبر النيل بالقوارب إلى الضفة الشرقية، حيث سافر الناس لمدة 4 أيام بالقليل من الزاد؛ فالمليشيا دخلت إلى المزارع وسرقت المحاصيل ومن ثم دمرت الأشجار، عشنا معاناة شديدة، الرجال والشباب تعرضوا للضرب الشديد من قبل أولئك المجرمين”.

وأضاف شهود عيان من أهل القرية: “سرقوا كل شيء، كل شيء، والسّيّارات التي لم يستطيعوا أن يحركوها حطموها.. ما حدث لا يمكن وصفه”.