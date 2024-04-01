والي البحر الأحمر يشكل لجنة لإسناد استئناف الدراسة

بورتسودان: السوداني

أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف، اللواء (م) مصطفى محمد نور، قراراً بتشكيل لجنة لإسناد استئناف العمل الدراسي بالولاية للعام ٢٠٢٤م.

وتنحصر أعمال ومهام اللجنة، في الحصر الميداني للمدارس التي يقيم بها الوافدون، وحصر أبناء الوافدين والعمل على دمجهم بالمدارس في الولاية، إضافةً إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة في كيفية ترتيب وتوفيق أوضاع الوافدين أو أي مهام أخرى تُكلّف بها اللجنة وتستعين اللجنة بمن تراه مُناسباً، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى الوالي خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

يُذكر أنّ اللجنة برئاسة أمين عام الحكومة أو من يُفوِّضه ومدير عام قطاع التعليم مقرراً، وعضوية كل من ممثل قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية، ممثل جهاز المخابرات العامة، ممثل شرطة الولاية، ممثل الاستخبارات العسكرية، ممثل الإدارة القانونية، ممثل النيابة العامة وممثل مفوضية العون الإنساني.