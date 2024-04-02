نقابة الصَّحفيين: إغلاق وزارة الإعلام لمكاتب قنوات الحدث والعربية وإسكاي نيوز منحى خطير وانتهاك لحرية الصحافة

الخرطوم: السوداني

أدانت نقابة الصحفيين السودانيين، قرار وزارة الثقافة والإعلام بإغلاق مكاتب قنوات العربية والحدث وإسكاي نيوز عربية، واعتبرته منحىً خطيراً، ورفضت الحيثيات

التي استند عليها القرار واعتبرته خرقًا واضحًا لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحرمة المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وقال بيان لنقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، إن القرار انتقامي مجحف بحق الصَّحفيين والمراسلين والعاملين بمكاتب القنوات المذكورة بالسودان.

وأشارت إلى أن إغلاق القنوات الفضائية والتضييق على المشتغلين بالمهنة، من شأنه إسكات صوت الإعلام المهني، كما يفتح الباب أمام تفشي الشائعات وخطاب الكراهية.

وأكدت النقابة أن القرار يأتي استمراراً لحملات التضييق والحصار والإرهاب والتخويف المفروضة على الصحفيين والصحفيات الذين ظلوا يعملون تحت ظروف شديدة التعقيد منذ اندلاع الحرب بالسودان في 15 أبريل من العام الماضي.

وطالب السلطات السودانية، احترام حرية الصحافة والإعلام، ووقف الانتهاك الصارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية بحقهم، كما تطالب المؤسسات الحقوقية والصحفية الإقليمية والدولية إدانة عمليات الاستهداف المتعمدة للصحفيين والصحفيات والضغط لتوفير كافة أشكال الدعم والمناصرة لهم كما نصت المواثيق الدولية.