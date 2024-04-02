الرئيس المصري السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة: السوداني

أدى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية رئيساً لمصر اليوم الثلاثاء من مبنى البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن ينتقل مقر الحكم في الولاية الثالثة والجديدة للسيسي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد 1150 عاماً ظل فيها مقر الحكم في مدينة القاهرة منذ دخول الفاطميين للبلاد في العام 969.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في 18 ديسمبر الماضي نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة.

وقالت الهيئة إن إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها السيسي بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما جاء المرشح حازم عمر في المركز الثاني بإجمالي أصوات مليون و986 ألفا و352 صوتًا بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.