النيابة تُدوِّن بلاغات في مواجهة حمدوك وقيادات (تقدم) تصل عقوبتها الإعدام

الخرطوم: السوداني

دوّنت النيابة العامة في الأربعاء، دعاوى جنائية في مواجهة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وقادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقالت مصادر عدلية لـ“سودان تربيون”، إن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع قيّدت دعاوى بنيابة بورتسودان شرقي السودان في مواجهة قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.

وأشارت إلى أن الدعاوى تتعلّق بإثارة الحرب ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية، وهي دعاوى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي السوداني.

وأفادت بأن الدعاوى قيّدت ضد رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ(تقدم) عبد الله حمدوك والمتحدثة باسم التحالف، الصحفية رشا عوض، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، والقيادتين في الحزب زينب ومريم الصادق المهدي.

وشملت الدعاوى، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف، علاوةً على رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، والمتحدث باسم التجمع جعفر حسن، والقيادي فيه محمد الفكي سليمان.

وضمت الدعاوى رئيس الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان، ورئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، فضلاً عن ماهر أبو الجوخ وشوقي عبد العظيم وهما صحفيان، إضافةً إلى القيادي في القوى المدنية طه عثمان إسحق.