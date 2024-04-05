تخريب ونهب اتحاد المهن الموسيقية السوداني

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

قامت مليشيا الدعم السريع بنهب جميع الآلات الموسيقية الموجودة بدار اتحاد المهن الموسيقية السوداني بمدينة أم درمان من (كمنجات، إيقاعات، بيانو …الخ) وبعثرت المكاتب والأوراق والبطاقات الخاصة بالفنانين والموسيقيين، مع تدمير وسرقة أثاثات صالة البروفات (صالة الفنان أحمد المصطفى وعبدالله أميقو)، بجانب سرقة المخزن والكافتيريا المُلحقة بالدار.

في الوقت الذي ظلّ فيه مسجد الاتحاد على حاله سالماً من أي ضرر لم يتم تخريبه وجميع أثاثاته من سجاد ومكيفات موجودة لم تتعرّض للسرقة، كذلك المسرح المُلحق بالدار سالماً لم يتعرّض للضرر.