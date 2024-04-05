فنان سوداني يعلن إفلاسه ويطلب المساعدة

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أعلن الفنان السوداني المقيم وأسرته بمدينة أم درمان، أشرف البليك، عن إفلاسه التام وعدم قدرته على إعالة أسرته بسبب الحرب التي أدت لتوقف مصادر دخله.

وقال البليك: “أعلن عن إفلاسي التام وعدم مقدرتي على إعالة أسرتي الصغيرة ووالدي العزيز، وهذا ناتج عن توقف كل مصادر دخلي بسبب هذه الحرب، وعليه أرجو من جميع إخواني وأخواتي مساعدتي بما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها”.

وأضاف: “لولا انسداد كل الأبواب لما طرقت بابكم إخواني وأخواتي لأني أعلم بأن الجميع ليس في وضعه الطبيعي، لكن الأمر جلل وقليل منكم حتي لو جنيه يمكن أن يساهم في حل المشكلة ودفع عجلة الحياة إلى الأمام”.

ما يجدر ذكره أن الفنان والموسيقي أشرف البليك كان يقود المبادرات الإنسانية في الوسط الفني لمساعدة المحتاجين من المرضى والمحتاجين الذين وآخرها قبل ثلاث سنوات مبادرة علاج الفنان شريف النور بالقاهرة بالتعاون مع صحيفة (السوداني).