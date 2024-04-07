والي الخرطوم يزور سكان بانت شرق بأم درمان

ام درمان: السوداني

سجّل والي الخرطوم، زيارة لحي بانت شرق، والتقى بالمواطنين، وحيا صبرهم وصمودهم وثباتهم، كما حيا سكان حارات أم درمان القديمة عامة وبانت شرق خاصة على الحصار والتضييق الذي مارسته المليشيا عليهم طيلة الفترة السابقة وظلوا متواجدين مع القوات المسلحة في منطقة أم درمان العسكرية وقدموا الشهداء، ودعا بالشفاء العاجل للجرحى وفك الأسرى وعودة المفقودين.

وأكد الوالي على حديث إمام مسجد بانت شرق، الذي أشار فيه إلى الإفرازات التي خلّفتها الحرب وظهور سلوكيات لا تشبه طبيعة المجتمع السوداني، مطالباً بضروة الوقوف عندها حتى لا تحدث شرخاً في البنية الاجتماعية.

وقال الوالي إنّ عودة المواطنين إلى مساكنهم تعني عودة الخدمات، مطالباً بتكوين لجنة لتسيير الخدمات، وأضاف: “الآن أجهزة الولاية موجودة بين المواطنين وسنعمل على إعادة الخدمات، وسنوفِّر مياه الشرب مؤقتاً بواسطة التناكر لحين تشغيل المحطات”.

وفيما يتعلق بالكهرباء، أوضح الوالي أن صعوبات تواجه إرجاعها بعد أن استهدفت المليشيا المتمردة محطات الكهرباء، مؤكداً أن الولاية ستدعم المواطنين بإقامة تكايا توفر الطعام بشكل دائم.

وكان إمام مسجد بانت شرق قال إنهم رغم العنت والمشقة التي عاشوها طيلة أيام الحصار وفقدوا فيها أرواحاً عزيزة، غير أن الحرب أفرزت سلوكيات تتطلب الوقوف عندها حتى لا تحدث شرخاً في المجتمع.

إلى ذلك، زار الوالي مقبرة شهداء بانت شرق وترحم على ارواحهم، ومن بينهم العلامة البروفسير الحبر يوسف نور الدائم.