فريقٌ أمميٌّ يصل الفاشر لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى ولايات دارفور

كتبت: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أنّ فريقاً أمميّاً بقيادة نائب المنسق للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالسودان طوبي هاورد ومنسق الشؤون الإنسانية مكتب شمال دارفور، نادييم ومسؤول الأمن والسلام بالأمم المتحدة، وصلوا إلى مدينة الفاشر عاصمة غرب دارفور اليوم الأحد، وذلك لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى ولايات دارفور.

وتعرضت شاحنات مساعدات إنسانية تتبع لمنظمتي اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي WFP إلى اعتداءات من قوات الدعم السريع، في وقتٍ قالت الأمم المتحدة إنها لم تتحصل إلّا على 5% من قيمة النداء الذي أطلقته مؤخراً لجمع (4) مليارات دولار لتقديم المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الحرب في السودان.

واعتبر الفريق الأممي، مدينة الفاشر مركز تنسيق المساعدات إلى ولايات جنوب وشرق ووسط وشمال دارفور.

وفى وقت سابق، هددت قوات الدعم السريع في بيان لها، أنها لن تسمح بوصول أي مساعدات إنسانية تأتي من المعابر الشمالية. واتفقت الحكومة والأمم المتحدة على استخدام ثمانية منافذ برية وجوية بينها منفذ الطينة وأدري في تشاد، فضلاً عن منفذ الدبة بالولاية الشمالية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين من الحرب في السودان.

ويعاني الآلاف من المدنيين العالقين في ولايتي الخرطوم والجزيرة من عدم وصول أي مساعدات إنسانية مع انقطاع الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات والإنترنت منذ أكثر من شهر.