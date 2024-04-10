التيار الإسلامي العريض: الحرب مخططٌ دوليٌّ لإضعاف الجيش وهزيمته

بورتسودان: السوداني

قال التيار الإسلامي العريض، إنّ الحرب التي اشتعلت في أبريل العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، هي مخططٌ دوليٌّ لإضعاف الجيش وهزيمته من أجل تقسيم السودان، ونهب ثرواته، وتنفيذ أكبر تغيير ديمغرافي في هذا العصر، لكن الجيش وجهاز المخابرات العامة والشرطة والمستنفرون، أفشلوا ذلك المخطط.

وجدّد مُساندته ودعمه للقوات المسلحة بالمواقف والرجال حتى تنتصر على قوات الدعم السريع، مشيراً إلى اصطفاف الشعب السوداني مع الجيش ضد مَن وصفهم بالفئة الباغية والعصابة المأجورة وداعميها في الداخل والخارج.

وهنّـأ في بيان تلقت (السوداني) نُسخةً منه اليوم، الشعب السوداني والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بحلول بعيد الفطر المبارك، وترحّم على شهداء معركة الكرامة.