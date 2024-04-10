الإصلاح الآن: القوات المسلحة صخرة صلدة تتحطّم عندها كل ترسانات البغي والعدوان

بورتسودان: السوداني

قالت حركة الإصلاح الآن، التي يرأسها الدكتور غازي صلاح الدين، إنّ البلاد تشهد حرباً ضروساً تستهدف إنسانها ومقدراتها، لكن تظل القوات المسلحة صخرة صلدة تتحطّم عندها كل ترسانات البغي والعدوان.

وأكّــد في بيان صحفي اليوم، أنّ حرب السودان تواطأت فيها دُولٌ ومحاور إقليمية وكيانات سياسية ومليشيا مسلحة، حاولوا عبثاً تركيع أمتنا، واستباحة بلادنا، وتشكيلها كما يشتهون، ولكن تظل إرادة الله الحافظة أقوى من كيدهم ووعي الشعب أكبر من مكرهم.

وجاء في البيان (إنّ حركة الإصلاح الآن تهنئ الشعب السوداني بعيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده علينا وبلادنا وشعبنا في أمان وسلام ورِفعة).

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