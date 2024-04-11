البرهان يصل كسلا ويزور خلاوي همشكوريب

متابعات: السوداني

وَصلَ رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس إلى ولاية كسلا ضمن زيارته للولايات الشرقية، وكان في استقباله أبناء وخلفاء الشيخ علي بيتاي، ووقف على مُجمل الأوضاع فيها، وقام بزيارة لخلاوي همشكوريب.

ودعا البرهان أهل همشكوريب إلى الاستمرار في التضرُّع والدعاء لنصرة القوات المسلحة في معركتها ضد المرتزقة والمتمردين، مؤكداً أن القوات المسلحة هي صمام أمان السودان – وفقاً لما أورده إعلام مجلس السيادة.

وامتدح البرهان، الأدوار العظيمة التي لعبتها أسرة الشيخ علي بيتاي في مجال الدعوة والإرشاد، وقال إنّ السودان كله يشهد على عظمة سلالة الشيخ بيتاي، الذين أسهموا في نشر تعاليم الدين وتدريس القرآن الكريم وغرس التربية الوطنية في المجتمع، مبيناً أنّ السودان محفوظٌ بفضل دعوات الصّادقين والصّالحين.