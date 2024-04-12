الصليب الأحمر لـ(السوداني): منذ اندلاع الحرب وفّرنا 66 ألف مكالمة تواصل بين الأسر وسهّلنا إطلاق سراح (500) محتجز لدى الطرفين



كتبت: سوسن محجوب

أوضح المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، انهم وفّروا 66 ألف مكالمة تواصل بين الأسر التي تشتّت منذ اندلاع الحرب في أبريل من العام 2023، كما تمكّنت – وبطلب من أطراف القتال من تسهيل إطلاق سراح (500) محتجز لدى الطرفين.

وقال حزام في حديثه لـ(السوداني)، إنّ الوضع الإنساني في السودان أصبح ماسأوياً في ظل شح تمويل الاستجابة الإنسانية، وأضاف أن 80% من المنشآت الصحية أصبحت لا تعمل، وما تبقى يعمل بموارد قليلة وكوادر طبية أقل جداً، وأبان أنهم تمكّنوا من تقديم بعض التدخلات فى مجال الجراحة حتى تتمكن المشافي من إجراء العمليات الجراحية.

ونَوّه المتحدث باسم الصليب الأحمر أنّ الصراع المستمر في السودان أثّر على نفسية السودانيين، وتابع: “هناك حالات نفسية نتيجة القتال، هناك تساؤلات كثيرة ممن نلتقي بهم حول المصير المجهول، إلى جانب ذلك أثّر الصراع على الكثير من الأسر التي تشتّت”.

ولفت إلى أن القتال أثّر بشكل كبير على جميع القطاعات الحيوية والخدمية، مشيراً إلى أنّ الصليب الأحمر حتى هذه ــ اللحظة يقدم العون الإنساني سواء المُساعدات المُنقذة للحياة أو خدمات المياه التي شملت مليوني مواطن، لكن الواقع الإنساني الحالي أوجد احتياجات إنسانية كبيرة جداً وهو من التحديات مقابل شُح في تمويل هذه الاحتجاجات، إلى جانب وجود تحدٍ كبير يتمثل في الوصول إلى ضحايا النزاع وتقديم العون الإنساني لهم.